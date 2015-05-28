Минкульт России обязал всех детей посетить Крым

Об этом заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова, передает ТАСС. "У нас есть три доминанты, которые каждому школьнику России нужно посетить – Петербург, Москва и Крым, эти маршруты будут каждый год", – сказала она, отметив, что школьники должны посетить объекты культуры, которые есть в Крыму. "Наша задача, чтобы все российские дети побывали в Крыму и не только на пляже", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, нынешний курортный сезон в оккупированном Россией Крыму стартовал провалом. Почти во всех курортных городах наблюдались безлюдные пляжи и пустые санатории. Впрочем как и в прошлогоднем сезоне.

Примечательно, что в прошлом году сотрудникам всех российских государственных компаний и предприятий также настоятельно рекомендовали отправится на отдых в Крым.