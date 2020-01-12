Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Трамп заявил, что тысячи людей уже были убиты в Иране, или заключены в тюрьму, и мир за этим наблюдает.

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.

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Он сделал это заявление на фоне антиправительственных акций в стране из-за крушения украинского самолета, который был сбит Ираном.

«Лидерам Ирана - не убивайте ваших протестующих! Тысячи людей уже были убиты вами или заключены в тюрьму, и мир за этим наблюдает. Что еще важнее, за этим наблюдают США. Включите интернет и позвольте репортерам свободно передвигаться! Остановите убийство ваших великих иранских людей!», - написал он в Twitter.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Иране люди вышли на акции протеста из-за сбитого украинского самолета. Они требуют наказать виновных в авиакатастрофе. Протесты затронули несколько городов, в том числе столицу - Тегеран. Акции возобновились в воскресенье, 12 января.

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек. Сначала иранские власти называли причиной крушения технические неполадки, но потом признали свою вину. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции.