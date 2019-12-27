В Москве похитили лимузин Сталина

Шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.

На севере Москвы неизвестные похитили из гаража ЗИС-115 – уникальный советский лимузин, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин.

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Отмечается, что шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, поскольку он был не на ходу, и увезли в неизвестном направлении. Согласно документам, автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

ЗИС-115 – советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР – членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина.

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