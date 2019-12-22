США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах - Трамп

По словам Трампа, первая часть торговой сделки между двумя странами будет заключена очень скоро.

США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Читайте такжеBusiness Insider: Китай отобрал у США корону крупнейшей дипломатической силы мира Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 21 декабря, передает ТАСС. По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро. "Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и, как результат, достигли прорыва по торговому соглашению", – подчеркнул Трамп. Американский президент добавил, что Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов.

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