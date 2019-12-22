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США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах - Трамп

07:15, 22 декабря 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 21 декабря, передает ТАСС.

По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро.

"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и, как результат, достигли прорыва по торговому соглашению", – подчеркнул Трамп.

Американский президент добавил, что Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов.

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Теги: #Трамп#Китай