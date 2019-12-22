США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах - Трамп
07:15, 22 декабря 2019Мир
151 0
По словам Трампа, первая часть торговой сделки между двумя странами будет заключена очень скоро.
Дональд Трамп / REUTERS
США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.
Читайте такжеBusiness Insider: Китай отобрал у США корону крупнейшей дипломатической силы мира
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 21 декабря, передает ТАСС.
По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро.
"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и, как результат, достигли прорыва по торговому соглашению", – подчеркнул Трамп.
Американский президент добавил, что Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter