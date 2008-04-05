США настаивают, чтобы Македония как можно скорее стала членом НАТО

Президент США Джордж БУШ уверен, что Македония, не получившая на саммите НАТО в Бухаресте приглашение вступить в НАТО, станет членом Альянса, "как только появится такая возможность".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом Дж.БУШ заявил в Загребе.

"Македония осуществила непростые внутренние реформы и вносит значительный вклад в международные миссии НАТО. Позиция США ясна: Македония должна занять свое место в НАТО как можно скорее", - заявил он.

Дж.БУШ, прибывший в Хорватию, чтобы поздравить ее с предстоящим вступлением в НАТО, выступил на столичной площади Св.Марка, где при экстраординарных мерах безопасности собрались около 6 тысяч представителей местной политической, деловой и культурной элиты. Его 15-минутная речь была посвящена вопросам региональной и международной политики и перспективам вовлечения всех балканских стран в структуры Североатлантического альянса.

"НАТО открыта для всех стран региона. Мы приветствуем решение Боснии и Герцеговины и Черногории сделать новые шаги в направлении полноправного членства в НАТО ", - сказал глава Белого дома.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Бухаресте заявил, что Албания и Хорватия получили приглашение в НАТО, в то же время вступление в Альянс Македонии заблокировала Греция.

Саммит поручил Совету НАТО на уровне послов направить приглашение Македонии вступить в Альянс сразу после того, как конфликт с Грецией о названии этой страны будет решен.

Вместе с тем, страны-члены НАТО перенесли окончательное принятие решения о присоединении Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в Альянсе на декабрь 2008 года.