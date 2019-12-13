"Я убью вас": в Париже мужчина бросился на полицейских с ножом

Полицейские ликвидировали нападавшего.

В Париже мужчина напал с ножом на трех полицейских, его застрелили.

Об этом сообщает France 24.

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"Мужчина, угрожавший напасть с ножом на полицейских, в пятницу утром застрелил офицера полиции в деловом районе Парижа Ля Дефанс", - сообщили источники в полиции.

Информацию о мужчине, вооруженном ножом, на площади в районе Ля Дефанс полицейские получили в пятницу, 13 декабря, около 10:30.

Трое полицейских подошли к подозреваемому, который бежал в их сторону и кричал: "Я убью вас!". В ответ офицеры открыли огонь и застрелили мужчину.

Как отмечается, мужчина не имел с собой удостоверения личности. Власти временно приказали людям избегать зоны конфликта.

Как сообщал УНИАН, полиция Великобритании застрелила подозреваемого в нападении на прохожих человека на Лондонском мосту. В результате нападения два человека погибли, трое были ранены и госпитализированы. Полиция объявила инцидент террористическим актом. У подозреваемого был закреплен на теле муляж взрывного устройства. Он был осужден в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

Террористическая группа «Исламское государство» заявила, что нападение на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября, было совершено одним из ее членов.