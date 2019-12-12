Помпео уличил Лаврова во лжи по поводу тем разговора с Трампом

По словам госсекретаря США, глава МИД РФ солгал, что не обсуждал с президентом США тему российского вмешательства в американские выборы.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал неправду, когда заявил, что не обсуждал с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом тему вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает The Hill.

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"Заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", – отметил Помпео по поводу заявления Лаврова о том, что с Трампом они будто бы "даже не обсуждали выборы".

По словам Помпео, Трамп четко отметил во время его встречи с министром Лавровым и другими российскими представителями, что сам он и Америка считают их вмешательство в выборы в США неприемлемым".

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после проведения "нормандского саммита" в Париже. На встрече Помпео обсудил с Лавровым вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.