Bild: Путин водит всех за нос и на переговорах относительно Украины тоже

Москва до сих пор упорно отрицает свою причастность к войне против соседней страны и называет ее «внутренним украинским конфликтом».

Частичный отвод войск на Востоке Украины до марта, обмен заключенными до конца года и установление реального режима прекращения огня – на саммите в Париже канцлер Ангела Меркель и президенты Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали эти шаги для приближения мира между Украиной и Россией. Но что действительно стоит за договоренностями?

Об этом пишет Bild, добавляя, что на первой встрече украинского и российского лидеров в понедельник атмосфера была холодной. С определенной точки зрения у Зеленского и Путина есть некоторые общие черты. Они тезки, оба невысокого роста, имеют юридическое образование и внезапно появились в политике своих стран из ниоткуда.

«И еще кое-что объединяет двух президентов: они оба одаренные актеры. Разница в том, что Зеленский привык демонстрировать свои навыки в театре и кино. А Путин предпочитает другую сцену – мировую политику. Годами властелин Кремля обманывает нас!», - говорится в статье.

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Издание напоминает, что Россия уже более пяти лет подпитывает войну в Украине. Сначала она оккупировала Крым с помощью тайной операции, а потом отправила танки и войска на Донбасс. В результате погибли более 13 тысяч украинцев. Путин врет. Кремль до сих пор отрицает свою причастность к войне. Его пропаганда упорно называет ее «внутренним украинским конфликтом».

«Нужно, чтобы войска Москвы полностью вышли из оккупированной части Донбасса, а Украина получила контроль над границей», - сказал изданию украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Bild указывает и на другие проблемы, в вопросе которых Кремль водит за нос весь мир. Одна из них – скандальное убийство гражданина Грузии в парке посреди Берлина. Генеральная прокуратура Германии начала расследование, подозревая причастность России. Федеральное правительство страны уже выдворило двоих российских дипломатов, потому что Кремль отказался сотрудничать в этом деле.

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Как и в случае покушения на жизнь бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне или в уничтожении рейса MH17 над Донбассом, Кремль называет все доказательства "антироссийской теорией заговора". Дело об убийстве грузина в Берлине в Москве называют «безосновательной спекуляцией» и утверждают, что якобы немецкие СМИ «как-то» к этому причастны. Еще один скандал касается спорта.

«Для модели управления Путина, основанной на псевдо-успехах, победы в спортивных соревнованиях играют важную роль. Но когда российское мошенничество разоблачили, антидопинговая организация WADA исключила Россию на четыре года из Чемпионатов мира и Олимпийских игр», - напоминает издание.

В ответ на это премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил WADA в участии в заговоре против России.

«Это продолжение антироссийской истерии», - сказал он государственному телевидению.