Северокорейский диктатор Ким Чен Ын запустил новую ракету

Ракета, как утверждается, была разработана по личной инициативе Ким Чен Ына. Сам северокорейский лидер наблюдал за пуском ракеты с подводной лодки. Район, в котором проводился пуск, не называется, сообщает Lenta.ru.

Как сообщал УНИАН, Корейская народная армия (КНА) распространила заявление, согласно которому военнослужащие КНДР готовы открывать огонь без предупреждения по кораблям Южной Кореи, если они вторгнутся в северокорейские территориальные воды. Об этом сообщает агентство AFP.

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Согласно заявлению КНА, если при этом южнокорейская сторона откроет стрельбу в ответ, то корабли КНДР "последовательно нанесут второй, третий и дальнейшие ответные удары".