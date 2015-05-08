КНДР пригрозила стрелять без предупреждения по кораблям Южной Кореи

Корейская народная армия (КНА) распространила заявление, согласно которому военнослужащие КНДР готовы открывать огонь без предупреждения по кораблям Южной Кореи, если они вторгнутся в северокорейские территориальные воды. Об этом сообщает агентство AFP.

Согласно заявлению КНА, если при этом южнокорейская сторона откроет стрельбу в ответ, то корабли КНДР "последовательно нанесут второй, третий и дальнейшие ответные удары".

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Ранее Пхеньян обвинил Сеул в том, что южнокорейские патрульные корабли в период между 1 и 7 мая два или три раза вторгались в северокорейские территориальные воды под предлогом перехвата китайских рыболовных судов, занимавшихся незаконным выловом рыбы. В свою очередь в Министерстве обороны Республики Корея эти обвинения опровергли.

КНДР и Южная Корея разделены в Желтом море Северной разграничительной линией, проведенной по итогам Корейской войны в 1953 году и являющейся демаркационной линией между Севером и Югом. Однако Пхеньян не признает ее, поскольку линия была создана в одностороннем порядке без его участия.