В ОАЭ стартовало грандиозное авиационное шоу (видео)
11:18, 18 ноября 2019Мир
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На мероприятии можно увидеть как пассажирские легкомоторные самолеты, так и настоящие военные истребители и вертолеты.
Самолеты демонстрируют крутые виражи / скриншот
В Объединенных Арабских Эмиратах стартовало масштабное авиационное шоу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Мероприятие открывали зрелищным выступлением с цветным дымом в аэропорту Дубаи. Пилоты демонстрировали свое мастерство перед восторженной публикой.
Авиационное шоу такого уровня в ОАЭ устраивают ежегодно. Более 1300 участников из 60 стран мира – в частности и из Украины – привезли свои воздушные суда на мероприятие.
На шоу можно увидеть как пассажирские легкомоторные самолеты, так и настоящие военные истребители и вертолеты. Всю эту технику можно не только посмотреть, но и приобрести, если какая-то из моделей понравится посетителям.
Крутые виражи и самые современные самолеты: в ОАЭ стартовало масштабное авиационное шоу
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