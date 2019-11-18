В ОАЭ стартовало грандиозное авиационное шоу (видео)

На мероприятии можно увидеть как пассажирские легкомоторные самолеты, так и настоящие военные истребители и вертолеты.

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовало масштабное авиационное шоу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мероприятие открывали зрелищным выступлением с цветным дымом в аэропорту Дубаи. Пилоты демонстрировали свое мастерство перед восторженной публикой.

Авиационное шоу такого уровня в ОАЭ устраивают ежегодно. Более 1300 участников из 60 стран мира – в частности и из Украины – привезли свои воздушные суда на мероприятие.

На шоу можно увидеть как пассажирские легкомоторные самолеты, так и настоящие военные истребители и вертолеты. Всю эту технику можно не только посмотреть, но и приобрести, если какая-то из моделей понравится посетителям.