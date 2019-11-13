Последователи Брейвика: в Польше праворадикалы готовили крупный теракт

Польские праворадикалы ориентировались на теракты, совершенные Андерсом Брейвиком в Норвегии и Брентоном Таррантом в Новой-Зеландии.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в подготовке терактов с применением взрывчатых веществ.

Об этом сообщил в среду, 13 ноября, представитель министерства, которое координирует работу спецслужб, передает Deutsche Welle.

Польских праворадикалов подозревают в том, что они готовили теракты, ориентируясь на массовые бойни, которые устроили Андерс Брейвик в Норвегии и Брентон Таррант в новозеландской мечети.

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По словам представителя польского министерства, задержания произошли 10 ноября в Варшаве и Щецине. Во время обыска в квартирах подозреваемых обнаружены химикаты для производства взрывчатки, огнестрельное оружие, ядовитые вещества и наркотики.

Кроме того, задержанных подозревают в нелегальном хранении оружия и призывах к истреблению этнических и религиозных групп.

Как сообщал УНИАН, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере. Находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия заключения. Например, в июне 2015 он заявил, что тюремные власти перехватывают его письма, адресованные СМИ.

15 марта 2019 года в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 51 человек, не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны. Ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который прибыл в Новую Зеландию для осуществления этого нападения. Стрелок обнародовал свой «манифест» на более 80 страниц, где пытался объяснить мотивы нападения. Документ содержит расистские, анти-иммигрансткие и антимусульманские формулировки. В Новой Зеландии его распространение является незаконным.