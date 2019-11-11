New York Times: Партнер адвоката Трампа признался, что угрожал Украине

По словам бизнесмена, это он требовал от Киева начать нужные американскому президенту расследования, иначе Вашингтон заморозит помощь.

Незадолго до инаугурации Владимира Зеленского в мае деловой партнер Рудольфа Джулиани поехал в Киев, чтобы передать предупреждение новому политическому руководству Украины. Бизнесмен Лев Парнас сказал представителю нового украинского правительства, что нужно объявить о начале расследования против Джо Байдена и его сына.

Иначе вице-президент США Майк Пенс не приедет на церемонию инаугурации нового украинского президента, — пишет New York Times. Кроме того, он якобы предупреждал, что американская помощь для Украины будет заморожена. Такое заявление сделал сам Парнас через адвоката.

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Утверждение бизнесмена, который готовится поделиться своими знаниями со следователями по делу об импичменте президента США, противоречит рассказам украинских и американских чиновников о скандальных событиях. Кроме того, слова Парнаса напрямую связывают личного адвоката Дональда Трампа с угрозами в адрес Украины. Хотя Джулиани отрицает свою причастность.

Впрочем, утверждения бизнесмена хоть и потенциально могут быть важными, они уже были обжалованы многими сторонами. Никто из участников встречи с украинскими политиками, в которой бизнесмен участвовал, не говорит о четкую цель пригрозить украинской стороне. Об этом утверждает только Парнас. Другой участник встречи Игорь Фруман настаивает, что его слова ложные. По его утверждению, вопрос замораживания американской помощи для Украины никогда не поднимался, так же как и участие вице-президента США в церемонии инаугурации.

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Джулиани, в свою очередь, отрицает, что Парнас угрожал Украине по его настоянию.

«Я точно не приказывал ему что-то такое говорить», - возразил адвокат Трампа.

Этот спор четко указывает лишь на то, что Парнас, которого в прошлом месяце вместе с Фруманом обвинили в нарушении законов США о финансировании политических кампаний, выступил против Трампа и Джулиани.