Праздник приближается: в центре Нью-Йорка уже установили елку (видео)
09:55, 11 ноября 2019Мир
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У декораторов есть три с половиной недели, чтобы украсить елку десятками тысяч огоньков.
Высота елки - 24 метра / скриншот видео ТСН
В Рокфеллерском центре установили елку.
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Как говорится в сюжете ТСН, в главном офисном квартале Нью-Йорка установили рождественское дерево. Это ель высотой почти 24 метра, весит более 14 тонн. Дерево на раздвижном прицепе привезли из поселка недалеко от города. Установили на металлический шпиль.
Теперь у декораторов есть три с половиной недели, чтобы украсить елку десятками тысяч огоньков. Зажгут их 4 декабря в прямом эфире во время праздничной церемонии.
В Рокфеллерском центре установили елку
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