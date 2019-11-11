Праздник приближается: в центре Нью-Йорка уже установили елку (видео)

У декораторов есть три с половиной недели, чтобы украсить елку десятками тысяч огоньков.

В Рокфеллерском центре установили елку.

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Как говорится в сюжете ТСН, в главном офисном квартале Нью-Йорка установили рождественское дерево. Это ель высотой почти 24 метра, весит более 14 тонн. Дерево на раздвижном прицепе привезли из поселка недалеко от города. Установили на металлический шпиль.

Теперь у декораторов есть три с половиной недели, чтобы украсить елку десятками тысяч огоньков. Зажгут их 4 декабря в прямом эфире во время праздничной церемонии.