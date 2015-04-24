Российская Дума поддержала увеличение штрафов за экстремизм до миллиона рублей

Теперь законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой парламента документ уйдет на подпись к президенту, сообщает российская служба Би-би-си.

В соответствии с законопроектом штрафы за публикацию в СМИ материалов, содержащих публичные призывы к террористической деятельности или оправдывающих терроризм, составят от 100 тысяч до миллиона рублей.

Читайте такжеВ России адвоката Савченко проверяют на экстремизм из-за записей в TwitterОдновременно ужесточается ответственность за производство и хранение экстремистских материалов. Наказание за подобные правонарушения составит миллион рублей, в то время как сейчас штраф составляет 100 тысяч рублей.

Законопроект был внесен правительством в декабре 2014 года. В феврале Госдума приняла его в первом чтении. При этом было решено отказаться от введения ответственности за пропаганду насилия и жестокости.