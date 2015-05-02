Власти Нигерии сообщили об освобождении 234 женщин из плена "Боко Харам"

Об этом сообщили власти страны, передает радио "Свобода". Таким образом, количество спасенных женщин на этой неделе в Нигерии составляет 677.

По сообщениям, во время операции боевики использовали женщин как живой щит, заставляя их стрелять в спасателей, в результате чего несколько женщин были убиты.

Власти Нигерии сообщают, что для проверки состояния освобожденных заложниц вылетела команда медиков. Они установили, что часть девушек беременна, большинство из них – травмированы.

Читайте такжеВ Нигерии боевики "Боко Харам" похитили более 400 женщин и детей Пока неизвестно, были ли среди освобожденных девушки, похищенные "Боко Харам" близ села Чибок в апреле 2014 года, что вызвало международный резонанс.

На этой неделе нигерийская армия развернула сухопутные войска в районе Самбиса для борьбы с исламистами "Боко Харам".

По информации правозащитной организации Amnesty International, с прошлого года боевики "Боко Харам" похитили в Нигерии около 2 тыс. женщин и девушек.

За 6 лет вооруженного противостояния за создание исламского государства, боевики "Боко Харам" убили в Нигерии и соседних государствах тысячи людей, сотни заложников находятся в их плену.