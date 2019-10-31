Премьера Великобритании обвинили в сокрытии отчета об угрозах со стороны России

В документе также описаны оценки того, повлияет ли российская дезинформация на будущие британские выборы.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в блокировании публикации отчета с оценками угроз безопасности страны со стороны России. Также в документе проанализированы риски влияния дезинформации Кремля на парламентские выборы в королевстве.

Как пишет The Guardian, британский депутат-консерватор Доминик Грив сказал другим парламентариям, что российское досье подготовил комитет по вопросам разведки и безопасности. Но его обнародование заблокировано и с 17 октября ждет одобрения Даунинг-стрит. Грив, возглавляющий комитет, отметил, что такое поведение британского премьера недопустимо. Общество может не увидеть документ до парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.

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Учитывая положение вещей в Палате общин, Грив заявил, что его комитет должен получить разрешение от правительства на публикацию отчета о России сегодня, чтобы в следующий понедельник его можно было опубликовать. Ведь во вторник парламент будет распущен. Если же премьер-министр Борис Джонсон не даст своего одобрения, опубликовать отчет с предупреждениями до выборов будет невозможно. Грив добавил, что никаких объяснений относительно задержки нет.