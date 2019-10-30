Британский парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря

Премьер-министр Борис Джонсон надеется одержать на них убедительную победу и вывести страну из тупика вокруг Brexit.

Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря.

Во вторник вечером Палата общин подавляющим большинством голосов - 428 против 20 - проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря, передает Би-Би-Си.

Теперь это постановление должно пройти Палату лордов, но наблюдатели не предвидят там серьезных проблем для премьера.

Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Однако удастся ли тори-брекситерам с Джонсоном во главе на самом деле одержать уверенную победу, предсказать никто не берется, отмечает Би-Би-Си.

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Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%. Но за время предвыборной кампании рейтинги могут существенно измениться.

Кроме того, в британской избирательной системе, когда все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, рейтинг партии никогда не оборачивается точно соответствующей ему долей мест в парламенте.

Так, на выборах в 2015 году тори собрали 36,9% голосов и при этом завоевали абсолютное большинство мандатов - 330. В 2017 году партия получила на досрочных выборах ощутимо больше голосов - 42,4%, но при этом потеряла абсолютное большинство, проведя в Палату общин 317 депутатов.

Еще один фактор, добавляющий неопределенности: в условиях политического кризиса из-за Brexit на этих выборах, как показывают опросы, большая доля избирателей от двух главных партий уйдет на края политического спектра: к либерал-демократам, выступающим за немедленную отмену Brexit, и к Партии брексита, ратующую за решительный разрыв с ЕС.

По ходу обсуждения досрочных выборов во вторник Борис Джонсон восстановил в партии 10 из 21 тори-тяжеловесов, изгнанных в начале сентября за голосование против политики правительства.

В числе восстановленных - внук Уинстона Черчилля Николас Соамс и старейшина Палаты общин Кен Кларк, который прослужил депутатом и министром в нескольких правительствах уже 49 лет.

"Конечно, это в интересах премьер-министра - к выборам вернуть в строй как можно больше мятежников", - сказал Би-би-си один из "помилованных", Эд Вейзи.

С необходимостью досрочных выборов в принципе были согласны почти все депутаты, и во вторник в ходе обсуждения вопроса о выборах была лишь одна интрига: оппозиция хотела под эти выборы снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, а также дать право голоса живущим в Британии гражданам Евросоюза.

Граждан других стран ЕС в Британии, по приблизительным оценкам, около 3,7 млн. Британцев в возрасте 16-17 лет - около полутора миллионов. Большинство из всех этих людей, как рассчитывает оппозиция, настроено против Brexit и, соответственно, против тори и Джонсона. Эти голоса могли бы очень серьезно изменить расклад на выборах.

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Правительство пригрозило отозвать проект решения о выборах, если эти поправки пройдут.

Официально правительство объясняло свою позицию тем, что такие серьезные изменения в избирательном законодательстве нужно основательно обсудить, а не вносить в спешке, под конкретные выборы; кроме того, нигде в ЕС гражданам других стран союза не позволено голосовать на парламентских выборах.

Так или иначе, эти поправки просто были отсеяны после второго чтения решением вице-спикера - по процедуре он имеет такие полномочия.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет согласился перенести срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года при условии ратификации британским парламентом соглашения о выходе.