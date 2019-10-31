В Японии горит старинный замок из списка ЮНЕСКО (видео)

Уже выгорели основное здание и несколько храмов, пожарные продолжают заливать пожарище.

В Японии на юге префектуры Окинава возникло возгорание в замке Шюри, который является объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеКартину, которая годами висела у пенсионерки над плитой, продали за 24 миллиона евро

Расположена постройка на острове Окинава. Из-за пожара в замке эвакуировали жителей из близлежащих территорий.

Сейчас известно, что огонь почти уничтожил замок – уже выгорели основное здание и несколько храмов, пожарные продолжают заливать пожарище. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания пока не известна.

Замок построили почти полтысячи лет назад. Он служил резиденцией императоров. Во время Второй мировой здание сильно пострадало, а восстановили его только в 1992 году.