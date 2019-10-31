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В Японии горит старинный замок из списка ЮНЕСКО (видео)

09:44, 31 октября 2019
Мир
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Огонь почти уничтожил замок / скриншот

Об этом сообщает ТСН.

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Расположена постройка на острове Окинава. Из-за пожара в замке эвакуировали жителей из близлежащих территорий.

Сейчас известно, что огонь почти уничтожил замок – уже выгорели основное здание и несколько храмов, пожарные продолжают заливать пожарище. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания пока не известна.

Замок построили почти полтысячи лет назад. Он служил резиденцией императоров. Во время Второй мировой здание сильно пострадало, а восстановили его только в 1992 году.

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Теги: #Япония#пожар#замок