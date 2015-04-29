ООН выделит Непалу $15 миллионов
10:53, 29 апреля 2015Мир
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ООН направит $15 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Непалу.
REUTERS
Об этом сообщает официальный сайт организации, передает Би-би-си. В сообщении уточняется, что средства будут перечислены организациям, которые помогают обеспечить пострадавших в результате землетрясения жильем, лекарствами, водой и пищей.
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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 25 апреля. В результате погибли более 5 тыс. человек, еще около 10 тыс. получили ранения. В районе бедствия разрушена инфраструктура, отсутствуют связь и электричество.
По данным ООН, ущерб от землетрясения понесли не менее 8 млн человек. Многие из них потеряли жилье. Кроме того, в регионе наблюдается нехватка продуктов и питьевой воды.
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