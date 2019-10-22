Греческие политики поссорились из-за фильма "Джокер"

Партия оппозиционеров «Сириза» в греческом парламенте обвинила демократов в возвращении Греции к «темным векам».

Греческие политики несколько дней подряд ссорятся из-за полицейских, которые вошли в залы кино с рейдом и вытащили оттуда 20 несовершеннолетних, когда те просматривали ленту «Джокер».

Об этом пишет Euractiv.

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Инцидент с рейдом правоохранителей вызвал возмущение в греческих соцсетях. Пользователи назвали его «фашистским» и обозвали Грецию «авторитарным государством».

В Греции фильм разрешили смотреть только взрослым, тогда как в других странах возрастной ценз составляет то 12, то 18 лет.

Местные СМИ объясняют, что вытаскивать подростков из кинозалов попросили двое представителей Министерства культуры. В то же время в официальном сообщении Министерство заявило, что не знало о таком запросе.

Отмечается, что проблема возникла еще и со старым законом 1937 года, который обновили в 2010-м. Согласно закону, администрацию кино штрафуют, если те допускают несовершеннолетних на запрещенные фильмы.

Партия оппозиционеров «Сириза» в греческом парламенте обвинила демократов в возвращении Греции к «темным векам». В ответ демократы отметили, что «Сириза» находилась у власти более 5 лет и могла изменить закон.

Чтобы смягчить напряженность, министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис заявил, что пересмотрит фильм вместе со своим 15-летним сыном.

Действия правоохранителей и политизацию инцидента раскритиковала министр культуры Греции Лина Мендони.

Позже установили, что правительство действительно предупредило 20 кинотеатров, чтобы те не пускали на сеансы «Джокера» несовершеннолетних.

Как сообщал УНИАН, за несколько месяцев до выхода на экранах кино фильма "Джокер" американская армия предупредила свой личный состав о вероятной подготовке «сумасшедшими экстремистами» массовых расстрелов.