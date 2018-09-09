Греция отказалась выдавать визу чиновнику Московской патриархии РПЦ

Ранее уже сообщалось о проблемах представителей РПЦ в получении шенгенских виз через консульство Греции.

Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для поездки в Грецию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление делами патриархии.

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"Владыка Варсонофий уже много лет совершает осенью паломничество на Афон. В этом году консульским отделом Греции ему было отказано в шенгенской визе", - сказали в управлении.

Ранее УНИАН сообщал, что служители Русской православной церкви (РПЦ) имеют проблемы с получением шенгенских виз через консульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.