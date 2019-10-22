Император Японии официально объявил о вступлении на престол (фото, видео)

Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем и будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, заявил Нарухито в речи.

59-летний император Японии Нарухито официально вступил на престол.

Об этом сообщает REUTERS.

«Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и буду выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа», – заявил Нарухито в речи в императорском дворце.

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«Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем, а также будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благосостоянию и процветанию благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей», – добавил он.

На церемонию новый император прибыл в традиционном оранжевом одеянии. О вступлении на престол Нарухито объявил с 6,5 метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам.

Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитого по средневековым лекалам; ее трон был чуть поменьше.

Премьер-министр Японии тоже произнес приветственную речь.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в императорском дворце в Токио состоялась церемония интронизации Нарухито. Ему – 59 лет. Он первый император Японии, который родился после Второй мировой войны. С его приходом в стране началась новая эра, которая называется "рейв", что означает "порядок и гармонию".