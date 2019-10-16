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В Калифорнии вспыхнуло хранилище нефти (фото)

13:44, 16 октября 2019
Мир
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Фото: REUTERS

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Представители пожарной охраны округа Контра-Коста заявили, что огонь распространился на третий резервуар и вызвал пожар в окрестных районах, пишут Fox News.

Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и призвали жителей оставаться в помещении с закрытыми окнами и дверями, а также не выключать обогреватели, кондиционеры и вентиляторы.

По словам спасателей, пожар может спровоцировать многочисленные взрывы в районах.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров в американском штате Калифорния.

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Теги: #США#пожар#Калифорния