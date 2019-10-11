В Китае обрушился эстакадный мост: погибли три человека

В результате обрушения три легковых автомобиля придавило обломками моста.

В Китае при обрушении эстакадного моста в четверг, 10 октября, в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

Читайте такжеВ Нидерландах рухнула крыша стадиона, на котором должен был сыграть украинский клуб (фото)Об этом сообщает издание Синьхуа.

Обрушение проезжей части эстакадного моста на пересечении одной из дорог с участком автодороги государственного значения, по сообщению местных властей, произошло в четверг вечером.

В результате три легковых автомобиля придавило обломками моста, в двух из них находилось три человека, которые погибли.

В момент аварии на мосту были три легковых автомобиля и два грузовика.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае открыли самый длинный двухэтажный мост.