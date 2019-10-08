"Турецкий Вьетнам": СМИ предсказывают новую затяжную войну на Ближнем Востоке

Турецкий лидер рассчитывает быстро победить курдов в Сирии, лишив их доступа к нефтяным скважинам.

Военная операция, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует начать в Сирии, может превратить эту территорию в «турецкий Вьетнам» и закончиться для Анкары поражением.

Об этом сообщает The National Interest.

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Как отмечает издание, Эрдоган хочет укрепить политические позиции на фоне нестабильности турецкой экономики и победы кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула. Поэтому высока вероятность вторжения Турции в северо-восточную часть Сирии, которую занимают курды.

Турецкий лидер рассчитывает, что Анкаре удастся достаточно быстро победить курдов, лишив их доступа к нефтяным скважинам. Однако, как считает издание, Турция может иметь преимущество в ведении военных действий в горах и сельских районах на первом этапе операции, но в дальнейшем Анкара столкнется с существенными трудностями.

В частности, это связано с участием в конфликте других стран. Так, власти Саудовской Аравии могут предоставить сирийским курдам оружие и разведданные, чтобы помешать Турции установить свое господство в регионе. Кроме того, направить вооружение курдам может и Израиль, поскольку Эрдоган и турецкие разведслужбы ранее оказывали поддержку движению ХАМАС, которое в Израиле признано террористической организацией. Также существует вероятность того, что на стороне курдов выступят Греция и силы действующего президента Сирии Башара Асада.

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В результате, подчеркивает The National Interest, Турция рискует увязнуть в затяжной войне, которая приведет к истощению страны.

«Турецкие войска могут войти в Сирию с тем же высокомерием, с каким Красная армия вторглась в Афганистан, а Соединенные Штаты - во Вьетнам. Однако и Москва, и Вашингтон в итоге узнали, что войти гораздо проще, чем выйти», - отмечается в материале издания.

Как сообщал УНИАН, военно-воздушные силы Турции в понедельник, 7 октября, атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции против курдских формирований.