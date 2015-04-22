Кремль подтвердил приезд Ким Чен Ына в Москву на празднование 70-летия Победы

"В ходе различных контактов с представителями Кореи было подтверждено, что Ким Чен Ын собирается приехать в Москву, сейчас прорабатываются организационные параметры этой поездки, которая еще до конца не согласована", - сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает Русская служба Би-би-си.

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По его словам, Россия готова к проведению отдельных двусторонних переговоров с Ким Чен Ыном.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын "прорабатывает возможность визита в Россию".

Ранее УНИАН сообщал, что Лавров увидел руку Госдепа в нежелании лидеров ЕС праздновать 9 мая в Москве.