Дания передумала депортировать мигрантов на "необитаемый остров"

Ранее датское правительство планировало размещать на острове мигрантов, которые имеют судимость и которым отказали в убежище.

Новое датское правительство, возглавляемое социал-демократами, официально отменило планы размещения "нежелательных" мигрантов на Ліндгольмі, необитаемом датском острове.

Читайте такжеБолее сотни мигрантов захватили танкер, спасший ых у берегов Ливии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр иммиграции и интеграции Маттиас Тесфає дал официальное подтверждение того, что планы относительно учреждения, составленные предыдущим правительством, сейчас отменены.

"Очень дорого было бы плавать иностранным преступникам между Линдгольмом и материком. Одна ночь на острове стоит столько же, как и одна ночь в роскошном отеле", - сказал министр.

"Но это вряд ли, больше будет (депортированных) людей поедут домой. Сейчас мы начнем поиск более дешевой альтернативы. Иностранным преступникам в Дании не рады. Они должны ехать домой", - продолжал он.

"Я готов зайти далеко, чтобы обеспечить это. Но это должно быть из-за политику, которую мы разумно проводим", - также написал министр.

Согласно проекту, теперь уже отмененному, до 125 искателей убежища и мигрантов, имеющих судимость и получивших отказ в убежище, в процессе депортации размещались бы на острове.

Среди причин невозможности депортирования физического лица - то, что это лицо не имеет гражданства или то, что между Данией и ее страной не существует договоренности о реадмиссии.

Ежегодные расходы на одного удерживаемого составляют 1 миллион крон на Линдгольме по сравнению с 300 тысячами крон в действующих депортационных учреждениях, сообщает Министерство иммиграции.

Общественность не имеет доступа к Линдгольму, который использовали для исследования вирусов, таких как коровье бешенство и чума свиней.