В Мадриде задержан бывший вице-премьер Испании

03:05, 17 апреля 2015
Мир
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В Мадриде задержан бывший вице-премьер испанского правительства, директор-распорядитель Международного валютного фонда и президент банка Bankia Родриго Рато. 

Родриго Рато, бывший вице-премьер Испании / republica.com

Об этом сообщило испанское телевидение, пишет ТАСС.

Задержанию предшествовал четырехчасовой обыск в доме Рато.

Следственные мероприятия проводятся в его офисе, затем последует еще один обыск - во втором доме.

Меры приняты судебными органами после того, как столичная прокуратура обвинила бывшего высокопоставленного чиновника в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.

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В среду испанская газета El País со ссылкой на налоговые органы  опубликовала информацию о том, что Рато прибег к объявленной правительством налоговой амнистии для того, чтобы вывести из тени капиталы сомнительного происхождения. Это вызвало острую полемику в политических кругах королевства и вынудило правоохранительные органы прибегнуть к обыскам и задержанию бывшего вице-премьера.

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