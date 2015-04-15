Frankfurter Allgemeine: нефть, деньги и евро – все дешево

В статье Винанда фон Петерсдорфа под названием «Нефть, деньги и евро – все дешево», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что эксперты Международного валютного фонда повторно проанализировали ситуацию в мире. Вот их прогноз в двенадцати пунктах:

1. Мировая экономика вырастет на 3,5% в этом году и на 3,8% в следующем году. Это соответствует темпам роста предыдущего года и производит впечатление надежного для дальнейшего развития. Но это впечатление обманчиво.

2. Состояние некоторых стран будет лучше, чем ожидалось, а некоторых – хуже. Прежде всего, промышленно развитые страны ускорят темп в 2015 году, в то время как страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны разочаруют. Что же там происходит?

3. Наследие финансового кризиса и кризиса еврозоны остается ощутимым: слабые банки и высокий уровень задолженности государств, компаний и домохозяйств ослабят рост.

4. Увеличение среднего возраста населения продолжается. И не делает никаких различий между богатыми и не очень богатыми странами: это омрачает перспективы и побуждает потенциальных инвесторов хранить свои деньги при себе, вместо того, чтобы инвестировать и способствовать росту.

5. Две динамики изменения цен все сбили с толку. Цена на нефть, которая с середины 2014 года снизилась вдвое и курс доллара, который в то же время резко вырос. Это не плохо. Но и не очень хорошо.

6. Соединенные Штаты по-прежнему остаются движущей силой мировой экономики. Их экономика в течение ближайших двух лет вырастет на три процента. Страна обязана своим подъемом низкой цене на нефть, которая сделала заправку и некоторые промышленные процессы гораздо более дешевыми. Центральный банк оставит деньги доступными, даже после небольшого повышения процентных ставок, прогнозирует МВФ. Еврозона празднует возвращение благодаря Германии (плюс 1,5%), потому что все теперь так дешево: нефть, деньги и евро. Даже Япония понемногу восстанавливается.

7. Историю БРИК можно спокойно забыть. Два экспортера нефти бедствуют. Объем производства в Бразилии сокращается, Россия в 2015 году с отрицательным ростом в 2,4% заслуживает жалости, только в 2016 году она немного восстановится. Темпы роста Китая в течение ближайших двух лет составят чуть более 6 процентов, а темпы роста импортера нефти Индии будут значительно выше 7%.

8. Очень бедные страны быстро растут: в среднем от 5,5 до 6%. Некоторые росли бы еще быстрее, если бы постоянно не субсидировали заправки. Теперь автомобилисты совершенно не ощущают, что нефть стала дешевле. Нет никакого запаса для дополнительного потребления.

9. Развитие доллара рискованно. Поскольку в развивающихся странах, многие компании брали большие кредиты в долларах. Дальнейшее увеличение курса доллара, вызванное повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США, может шокировать рынки и создать развивающимся странам серьезные проблемы.

10. Рискованны также геополитические кризисы в Украине, на Ближнем Востоке и в Западной Африке.

11. Международный валютный фонд выступает за более мягкую денежно-кредитную политику в промышленно развитых странах, инвестиции в дороги, плотины и мосты, и политику на рынке труда, которая повышает стремление населения к работе. Это относится к женщинам и пожилым людям.

12. Более бедные страны должны воспользоваться фазой низких цен, чтобы отменить энергетические субсидии и вложить деньги в образование и здравоохранение.