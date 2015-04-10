Путин не будет сдавать норматив "Готов к труду и обороне" - слишком низкая "планка" для его "уровня"

Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В любом случае, его ежедневный ритм и уровень занятия спортом перекрывает планку ГТО», — выразил уверенность Песков, уточнив, что Путин ведет здоровый образ жизни.

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8 апреля нормы ГТО сдавали депутаты Госдумы. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог выполнить нормативы. Всего из 450 парламентариев о намерении пройти испытания заявили менее 30 человек, большинство — из фракции ЛДПР.

Сдача нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») стартовала в России 7 апреля.

В 2013 году Путин предложилвернуть нормативы ГТО в современном формате. Выступая на открытии спортивного комплекса на территории «Самбо-70», Путин назвал позитивным опыт применения системы ГТО в СССР. Сдачу нормативов, по мнению Путина, можно учитывать при поступлении в вузы. Кроме того, он предложил учитывать «результаты физподготовки» при оценке учебных заведений.

Новая структура комплекса ГТО, разработанная Минспорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет.