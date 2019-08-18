Испания примет корабль с более чем сотней мигрантов

Шесть стран ЕС заявили, что примут мигрантов с корабля, однако пока что на землю разрешили сойти только детям.

Правительство Испании в воскресенье предложило принять гуманитарный корабль Open Arms с более чем 100 мигрантами на борту из-за отказа Италии.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я поручил порту Альхесирас быть готовым к приему судна Open Arms", - сообщил в воскресенье в Twitter глава испанского правительства Педро Санчес.

Он добавил, что Испания "всегда действует в чрезвычайных гуманитарных ситуациях".

Санчес призвал найти единственное европейское решение, способное решить проблему миграции в соответствии с ценностями и гуманизмом ЕС.

"17 дней прошло с того времени, как Open Arms спас мигрантов у побережья Ливии. Италия запрещает спасательным судам заходить в свои порты. Корабль стоял на якоре возле итальянского острова Лампедуза в ожидании высадки людей", - отмечает издание.

Шесть стран ЕС заявили, что примут мигрантов из корабля, однако глава МВД Италии Маттео Сальвини не позволял судну пристыковаться, однако позволил сойти на берег сначала 9 лицам, а потом еще 27 несовершеннолетним мигрантам.