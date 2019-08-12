Известная модель Playboy-украинка умерла в Москве (фото)

Несколько лет назад модель стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.

В Москве 11 августа умерла диджей Жанна Рассказова. Девушке стало плохо на улице – она потеряла сознание.

Прохожие вызвали скорую, но медики не смогли помочь. По данным росСМИ, 29-летняя Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.

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Девушка работала диджеем и моделью, увлекалась серфингом. В 2013 году на протяжении месяца была лицом журнала Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии.

Жанна Рассказова родилась в Киеве, откуда переехала в Москву. В российской столице выступала в клубах и на различных мероприятиях. Она с детства интересовалась музыкой, фотографией и модой.

Ранее известный блогер и бывшая королева красоты - "Мисс Европа-2014" - Дияна Милойкович умерла после шестилетней борьбы с раком.