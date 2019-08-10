В Москве в митинге "Вернем себе право на выборы" приняли участие почти 50 тысяч человек

По предварительным данным правозащитников, на протестных акциях в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону задержали 66 человек.

В Москве в митинге за свободные выборы и в поддержку с арестованными во время предыдущих акций приняли участие более 49,9 тыс. человек.

Официально митинг "Вернем себе право на выборы" на проспекте Сахарова закончен.

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Как сообщает в Twitter проект «Белый счетчик», «к 16:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 49,9 тыс. участников. Подсчёт окончен».

«Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков», - сказано также в сообщении.

Вместе с тем портал «ОВД-Инфо» сообщает, что на протестных акциях в трех городах РФ сегодня задержали 66 человек. По данным портала, в Москве задержали 8 человек, в Петербурге — 51. Еще семеро задержанных в Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападении на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в нем 12 фигурантов.