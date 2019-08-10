Трамп рассказал о новом письме от лидера КНДР
Президент США Дональд Трамп рассказал о новом письме, которое он получил днем ранее от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По словам Трампа, это письмо "очень хорошее" и "очень положительное", и он может вновь встретиться с Кимом – хотя он уточнил, когда такая встреча могла бы состояться, пишет Радио Свобода.
Как сказал Трамп журналистам, Ким "не был доволен" американо-южнокорейскими военными учениями, которые начались 5 августа.
"А вы знаете, мне они тоже никогда не нравились. А знаете, почему? Поскольку не люблю платить за них", - добавил Трамп.
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Трамп и Ким провели уже три встречи за последние 14 месяцев, напоминает "Радио Свобода". По сообщениям, последнюю встречу 30 июня они прервали и не довели до конца. После этого оба договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого еще не произошло.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявлял 7 августа, что надеется на возобновление этих переговоров уже в течение следующих недель.
Пхеньян уже угрожал возможным возобновлением ядерных взрывов и испытаний баллистических ракет, несмотря на мораторий, что фактически действует с 2017 года.
А 6 августа Северная Корея вновь запустила две ракеты и "набросилась" на США и Южную Корею за их совместные военные учения, начавшиеся предыдущего дня.
Трамп не придал этому пуску большого значения и далее говорил о моратории Пхеньяна как свидетельстве прогресса в попытках США сократить угрозу со стороны Северной Кореи с ядерным и ракетным вооружением.