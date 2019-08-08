В Калифорнии мужчина с мачете устроил массовую бойню

В результате резни четыре человека погибли, двое получили ранения.

В городе Гарден-Гров в Южной Калифорнии 33-летний мужчина с ножом и мачете устроил массовую резню.

Об этом сообщает ABC News.

Серия нападений началась с того, что подозреваемый ограбил местную пекарню, спустя полчаса полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе, расположенном поблизости. Один из погибших умер на месте, второй скончался в больнице.

Позже подозреваемый ограбил организацию, занимающуюся обналичиванием чеков. Спустя 25 минут он напал на сотрудницу страховой компании. В полиции отметили, что пострадавшая выживет.

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Через четыре минуты нападавший поссорился с работником заправки, в результате ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом и мачете и едва не отрезал жертве нос.

Затем мужчина ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Пострадавший скончался.

Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.

В настоящий момент нападавший задержан. В полиции сообщили, что он не был связан ни с одной из жертв. Он проживал в жилом комплексе, где были найдены первые двое погибших.

GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32#homicidepic.twitter.com/62Xq8lm97n — Garden Grove Police (@GardenGrovePD) August 8, 2019

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 июля, в США нападавший открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения.

Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.

Третий случай произошел в Чикаго - неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек.