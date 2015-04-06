Девид Линч передумал снимать продолжение "Twin Peaks"

08:48, 06 апреля 2015
Мир
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Режиссер Дэвид Линч сообщил в твиттере о своем отказе снимать продолжение сериала "Twin Peaks" из-за разногласий с каналом Showtime по поводу финансирования проекта.

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«После года и четырех месяцев переговоров я отказался, потому что на создание сценария предложили меньше денег, чем требовалось, чтобы сделать его так, как я хотел», — написал режиссер, передает Дождь.

Он добавил, что уже начал обзванивать актеров, чтобы сообщить им о своем решении.

По его словам, телеканал Showtime не отказывался от идеи о съемках третьего сезона "Twin Peaks", и после его ухода идея может быть реализована. «Я люблю мир "Twin Peaks", и мне жаль, что все так сложилось», — заключил Линч.

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Линч объявил о возвращении Twin Peaks три месяца назад. Позже стало известно, что актер Кайл МакЛахлан согласился вернуться к роли главного героя сериала специального агента Дэйла Купера. Планировалось, что первая серия третьего сезона будет показана 10 июня следующего года, поскольку именно эта дата называлась в конце второго сезона.

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