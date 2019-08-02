Отравление Скрипалей: Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении Кремля – СМИ

Ограничительные меры касаются запрета на выдачу кредитов или иной помощи России со стороны международных финансовых институтов и запрещает выдачу большинства займов американским банкам для российского правительства.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 1 августа, подписал исполнительный указ, которым вводятся новые санкции против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщает The New York Times, президент США предпринял этот шаг в ответ на усиление давления со стороны Конгресса относительно осуществления дополнительных мер по наказанию Москвы в связи с применением в прошлом году нервно-паралитического вещества против Скрипалей.

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Это второй этап санкций, которые Администрация Трампа применяет после отравления Скрипалей.

Введение санкций произошло на следующий день после телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, во время которого Трамп сосредоточил внимание на лесных пожарах в Сибири. В то же время, в официальном заявлении Белого дома о санкциях речь не шла.

Указ Трампа предусматривает запрет на выдачу кредитов или иной помощи России со стороны международных финансовых институтов и запрещает выдачу большинства займов американским банкам для российского правительства.

Как сообщал УНИАН, в США еще в ноябре 2018 года заявили о намерении ввести второй этап санкций против России из-за отравления Скрипалей.

27 августа 2018 года вступили в силу санкции США против России, введенные из-за отравления Скрипалей. Ограничительные меры условно назвали первым этапом санкций. Санкции предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства. Кроме того, санкции предусматривают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг. При этом США в интересах национальной безопасности не ограничивают сотрудничество в космической сфере.

В январе представители Демократической партии США призвали администрацию Дональда Трампа ввести второй этап санкций против России из-за отравления Скрипалей.