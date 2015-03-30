В России отказываются признать международный иммунитет делегата ПАСЕ Савченко

Об этом на своей странице в Twitter написал один из адвокатов Савченко Илья Новиков.

Он опубликовал постановление Следственного комитета РФ, в котором, в частности, отмечается, что, "согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел Российской Федерации, иммунитеты, предоставляемые Савченко как члену ПАСЕ, предусмотренные ст. 40 Устава Совета Европы, ст.ст. 13 , 14 Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, которые разумно необходимы для выполнения ею своих обязанностей, носят функциональный характер".

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В постановлении отмечается, что "функциональный иммунитет от юрисдикции иностранных государств распространяется на деяния, совершенные должностным лицом при выполнении своих официальных полномочий".

"Из материалов уголовного дела следует, что инкриминируемые преступления Савченко, а также действия правоохранительных органов по ее задержанию и избранию меры пресечения имели место до приобретения ею статуса члена ПАСЕ и никак не связаны с работой в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сказано в документе.

МИД РФ отказался признать международный иммунитет делегата ПАСЕТ Надежды Савченко. #FreeSavchenkopic.twitter.com/bpuaXt0VDi - Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 30, 2015

Таким образом, отмечается в документе, "оснований для применения к Савченко положений ст. 15 Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы (Париж, 2 сентября 1949) о наделении ее иммунитетом от ареста и судебного преследования нет".

В постановлении также сказано: "В удовлетворении ходатайства адвоката Новикова в защиту обвиняемой Савченко об истребовании в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведений о наличии у Савченко иммунитета от судебного преследования и ареста, а также об изменении меры пресечения Савченко на несвязанную с содержанием под стражей и такой, которая позволяет ей принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказать полностью".

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 г. на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее к ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что ПАСЕ вновь призвала Россию освободить Савченко.