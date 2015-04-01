Россия с сегодняшнего дня возглавила БРИКС

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на российские СМИ.

В рамках своего председательства РФ, которая принимает его от Бразилии, проведет ряд мероприятий, ключевым из которых станет саммит, запланированный на начало июля в Уфе.

В российском МИД подчеркнули, что ходе председательства Россия ставит задачу «трансформации объединения в полноформатный механизм стратегического и текущего взаимодействия по ключевым вопросам мировой экономики и политики».

Как отметили на заседании коллегии российского внешнеполитического ведомства, главными целями являются начало функционирования Нового банка развития и Пула валютных резервов.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Вадима Лукова, некоторые партнеры на Западе уже начинают зондировать почву на предмет вступления в Банк развития БРИКС. Он обратил внимание на то, что впервые такие институты создаются без участия западных стран.

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Соглашение о создании межгосударственной кредитной организации было подписано на VI саммите стран БРИКС в бразильской Форталезе 15 июля 2014 года. Новый финансовый институт будет давать деньги на проекты в развивающихся странах и в странах-учредителях. Штаб-квартира учреждения будет располагаться в Шанхае.

Среди ближайших мероприятий председательства — первая официальная встреча 22 апреля в Москве министров природных ресурсов и консультации заместителей глав МИД.

Общая площадь стран БРИКC — 26 процентов, а численность населения — 42 процента от общемировой. В 2013 году доля БРИКС в мировом товарообороте составляла 16,1 процента, в военных расходах — 10,8 процента, в производстве традиционных видов энергии — 40,2 процента.