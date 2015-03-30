Специалисты нашли ДНК второго пилота на месте крушения лайнера Germanwings - СМИ

Об этом сообщил член команды криминалистов профессор Майкл Цокос немецкому изданию Bild, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Цокос подчеркнул, что специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно скорее завершить идентификацию погибших при крушении пассажиров и членов экипажа. Он выразил надежду, что в течение трех недель около 95 процентов жертв будут опознаны, после чего их можно будет официально объявить погибшими.

Ранее сообщалось, что криминалисты, работающие на месте крушения, смогли выделить 78 образцов ДНК из останков тел 150 человек, погибших при крушении Airbus A320.

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Самолет Airbus A-320 немецкого лоукостера Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юге Франции. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

Согласно предварительным результатам расследования авиакатастрофы, когда командир экипажа на несколько минут покинул кабину, второй пилот Андреас Любиц закрылся в ней, а затем намеренно направил лайнер вниз.