Следователям удалось восстановить ДНК 78 жертв авиакатастрофы аэробуса A320
Идентификацию приходится проводить лишь по разрозненным фрагментам тел.
Следователи, проводящие идентификацию останков пассажиров разбившегося в Альпах авиалайнера компании Germanwings, заявили, что им удалось восстановить цепочки ДНК 78 жертв катастрофы, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Полученные образцы затем будут сравнены с ДНК родственников пассажиров и членов экипажа.
Всего на борту самолета в момент катастрофы находились 150 человек.
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По словам следователей, самолет на большой скорости врезался в гору, а потому идентификацию приходится проводить лишь по разрозненным фрагментам тел.
Ранее представители французской прокуратуры заявили, что второй пилот Андреас Любиц, взяв управление на себя, "намеренно разрушил самолет".