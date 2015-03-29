Следователям удалось восстановить ДНК 78 жертв авиакатастрофы аэробуса A320

21:48, 29 марта 2015
Мир
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Идентификацию приходится проводить лишь по разрозненным фрагментам тел.

REUTERS

Следователи, проводящие идентификацию останков пассажиров разбившегося в Альпах авиалайнера компании Germanwings, заявили, что им удалось восстановить цепочки ДНК 78 жертв катастрофы, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Полученные образцы затем будут сравнены с ДНК родственников пассажиров и членов экипажа.

Всего на борту самолета в момент катастрофы находились 150 человек.

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По словам следователей, самолет на большой скорости врезался в гору, а потому идентификацию приходится проводить лишь по разрозненным фрагментам тел.

Ранее представители французской прокуратуры заявили, что второй пилот Андреас Любиц, взяв управление на себя, "намеренно разрушил самолет".

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