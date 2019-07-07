Оппозиция лидирует на парламентских выборах в Греции - экзит-пол

Досрочные выборы премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил после того, как его партия потерпела поражение на европейских и местных выборах.

Согласно данным экзит-полов, оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидирует на парламентских выборах в Греции, которые проходят 7 июля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

Опросы показали, что консерваторы "Новая демократия" опережают примерно на 10 процентных пунктов правящую партию СИРИЗА, что потенциально даст ей абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.

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Главный оппозиционный лидер Греции Кириакос Мицотакис, вероятно, может стать новым премьером Греции. "Новая демократия" уверенно и лидировала в предвыборных опросах.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о необходимости проведения досрочных выборов после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.

После этого президент Греции Прокопис Павлопулос издал декрет о роспуске парламента.