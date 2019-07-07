В России взорвался бензовоз, погибли четыре человека

Водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.

В Свердловской области РФ четыре человека погибли при взрыве бензовоза в результате ДТП. Всего в инциденте пострадали 11 человек.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на главу городского округа Краснотурьинск Александра Устинова.

"Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом", - сказал он.

По словам чиновника, сейчас в Центральной городской больнице Краснотурьинска находятся четыре человека в состоянии средней степени тяжести.

По данным МВД, пострадавшие получили различные переломы. Несмотря на то, что на месте происшествия возник пожар, ожогов ни у кого не зафиксировано. Почти все погибшие и пострадавшие в результате взрыва бензовоза являлись местными туристами.

Отмечается, что водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии. Региональная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.