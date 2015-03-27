"Будьте готовы удивляться. Приезжайте в Германию" - из лондонского метро убирают рекламу Germanwings
Рекламные плакаты лоукостера Germanwings, самолет которого разбился во вторник во французских Альпах, снимают со стен лондонского метро.
По словам официального представителя лондонского метро, это было сделано по просьбе самой компании, сообщает Русская служба Би-би-си.
"Авиакомпания обратилась к нам с просьбой убрать рекламные плакаты со станций. Во вторник перестала транслироваться реклама (авиакомпании) на 65 цифровых щитах", - сказали в пресс-службе метро Лондона.
Читайте такжеВ сеть выложили аудиозапись последней минуты полета лайнера Germanwings
Еще в метро оставались бумажные плакаты с рекламой авиакомпании: однако чтобы снять их, требуется больше времени. Как отмечает руководство лондонского метро, оставшиеся плакаты будут убраны уже в ближайшее время.
На некоторых рекламных постерах надпись гласила: "Будьте готовы удивляться. Приезжайте в Германию".
Ранее УНИАН сообщал, что в Германии вводят новую инструкцию для пилотов.