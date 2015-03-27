"Будьте готовы удивляться. Приезжайте в Германию" - из лондонского метро убирают рекламу Germanwings

По словам официального представителя лондонского метро, это было сделано по просьбе самой компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Авиакомпания обратилась к нам с просьбой убрать рекламные плакаты со станций. Во вторник перестала транслироваться реклама (авиакомпании) на 65 цифровых щитах", - сказали в пресс-службе метро Лондона.

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Еще в метро оставались бумажные плакаты с рекламой авиакомпании: однако чтобы снять их, требуется больше времени. Как отмечает руководство лондонского метро, оставшиеся плакаты будут убраны уже в ближайшее время.

На некоторых рекламных постерах надпись гласила: "Будьте готовы удивляться. Приезжайте в Германию".

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии вводят новую инструкцию для пилотов.