Путин собирает Совбез РФ на оперативное совещание

Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Традиционно в оперативных совещаниях СБ принимают участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков и постоянный член СБ РФ Борис Грызлов.

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