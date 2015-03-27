Путин собирает Совбез РФ на оперативное совещание
02:52, 27 марта 2015Мир
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резидент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
REUTERS
Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Традиционно в оперативных совещаниях СБ принимают участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков и постоянный член СБ РФ Борис Грызлов.
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