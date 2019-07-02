Борис Джонсон назвал себя джедаем

Джонсон отметил, что ему приятно представлять себя добрым рыцарем со световым мечем.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что отождествляет себя с джедаями из саги о «Звездный войнах».

Таким образом он ответил журналистам на вопрос о любимом персонаже, сообщает Reuters.

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Джонсон отметил, что ему приятно представлять себя добрым рыцарем со световым мечем.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок «назло» президенту России Владимиру Путину.