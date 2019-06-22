Европейские игры в 2023 году пройдут в Кракове
16:43, 22 июня 2019Мир
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В эти дни в Минске проходят ІІ Европейские игры, в которых принимают участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран.
Следующие Европейские игры будет в 2023 году принимать Краков / фото wikipedia.org
Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году.
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Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.
Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Европы пройдут в Кракове.
Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран, которые разыгрывают награды в 15 видах спорта.
Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.
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