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Европейские игры в 2023 году пройдут в Кракове

16:43, 22 июня 2019
Мир
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Следующие Европейские игры будет в 2023 году принимать Краков / фото wikipedia.org

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Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.

Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Европы пройдут в Кракове.

Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран, которые разыгрывают награды в 15 видах спорта.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

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Теги: #Европейские игры