Европейские игры в 2023 году пройдут в Кракове

В эти дни в Минске проходят ІІ Европейские игры, в которых принимают участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран.

Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году. Читайте такжеВ Минске состоялась церемония открытия Европейских игр (фото, видео) Об этом сообщает БЕЛТА. Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Европы пройдут в Кракове. Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран, которые разыгрывают награды в 15 видах спорта. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

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