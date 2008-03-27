Великобритания поддерживает стремление Украины в НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, во время разговора речь шла о поддержке Великобританией евроатлантических стремлений Украины во время Саммита НАТО в Бухаресте.

От имени украинского народа В.ЮЩЕНКО поблагодарил британскую сторону за принятие парламентом Великобритании заявления в поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.

Стороны также обсудили предстоящий визит главы Украинского государства в Великобританию.

Как сообщал УНИАН, 11 марта парламент Великобритании принял заявление, в котором выразил поддержку стремлениям Украины относительно приобретения членства в Европейском Союзе и призывает к быстрому проведению переговоров относительно нового Усиленного соглашения между Украиной и ЕС, которое будет основываться на принципах политической ассоциации и экономической интеграции.

В парламентском заявлении, в частности, отмечается существенный прогресс Украины в ее демократическом развитии, приветствуется недавнее успешное завершение переговоров относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию, отмечается весомый вклад Украины в укрепление безопасности в евроатлантическом регионе и результативность ее активного сотрудничества с НАТО. Выражена надежда относительно усиления и подъема на новый уровень отношений между Украиной и НАТО по результатам Бухарестского саммита в апреле 2008 года.