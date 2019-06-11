В России на танкере прогремел взрыв, три человека погибли

Взрыв произошел во время перекачки нефти.

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на танкере в порту Махачкалы (РФ).

Читайте такжеДвое трактористов подорвались на поле в Луганской области (фото)

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота. Отмечается, что погибшие были вахтенными матросами. В общей сложности на борту было 12 человек.

В Росморречфлоте добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали три человека. В Минздраве Дагестана сообщили, что трое пострадавших доставлены в республиканскую больницу. двое отправлены в ожоговое отделение, а один - в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него ожоги 95% тела.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти.

Ранее в российском городе Дзержинск (Нижегородская область) произошла серия взрывов на военном заводе "Кристалл". Пострадали 89 человек, взрывная волна разбила 900 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах выбиты 228 окон, в 32 школах - 30 окон.